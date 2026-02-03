Haberler

TOFAŞ Basketbol AEK'ya Uzatmada Mağlup Oldu

TOFAŞ Basketbol AEK'ya Uzatmada Mağlup Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 16. turunda evinde AEK'ya karşı oynadığı maçı uzatmalar sonucunda 93-90 kaybetti. Maçın normal süresi 77-77 berabere tamamlandı.

Barış YILMAZ/BURSA

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Martins Kozlovskis (Letonya), Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers Letonya)

TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 5, Lewis 5, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 1, Floyd 11, Özgür Cengiz 3, Whaley 9, Tolga Geçim, Kidd 8, Besson 15

AEK: Gray 23, Flionis 9, Feazell 3, Bartley 21, Charalampopoulos 10, Skordilis 2, Brown 5, Lekavicius 13, Kuzminskas, Nunnally 7

1'İNCİ PERİYOT: 20-27

DEVRE: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54

NORMAL SÜRE: 77-77

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 16'ncı turu J Grubu 3'üncü maçında TOFAŞ Basketbol evinde ağırladığı Yunanistan'ın AEK takımına uzatmalarda 93-90 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor