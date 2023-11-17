TOF ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Oryantiring İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında oryantiringin gelişimi ve tanıtımı amacıyla eğitim-araştırma iş birliği protokolü imzalandı.

TOF'nin açıklamasına göre imza törenine, TOF Başkanı Tekin Çolakoğlu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ın yanı sıra üniversitenin spor bilimleri fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Taş ve TOF Yönetim Kurulu üyesi Kadir Yıldız da katıldı.

Çolakoğlu, oryantiringin ülke çapında daha etkin ve tanınır olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Oryantiringin yeni yüzyılda öz kaynaklarından yetiştireceği dünya yıldızları ile önemli bir atılım gerçekleştireceğine inanıyorum. Bunun için de kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapılanma oluşturmamız gerekiyor. Bu yapılanmayı kurabilmenin en önemli adımı da üniversitelerimiz ile iş birliği içerisinde hareket etmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.