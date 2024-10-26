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TJ Shorts Euroleague'de Haftanın MVP'si Seçildi

TJ Shorts Euroleague'de Haftanın MVP'si Seçildi
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THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu Paris Basketball'un ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcusu TJ Shorts oldu. Monaco'ya karşı kazandıkları maçta 28 sayı, 10 asist, 4 ribaund ile etkileyici bir performans sergileyerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketball'un ABD asıllı Kuzey Makedonyalı oyuncu TJ Shorts oldu.

THY Euroleague'de 5. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris Basketball'un deplasmanda mücadele ettiği Monaco'yu 87-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyetinde büyük rol oynayan ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Shorts'un mücadelede 28 sayı, 10 asist, 4 ribaund ile oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

27 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbolcu Basketbol 3-sayfa Ulaşım Paris Spor

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