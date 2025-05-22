Tivibu, EuroLeague Final Four Heyecanını Ekranlara Taşıyor

Tivibu, EuroLeague Final Four Heyecanını Ekranlara Taşıyor
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague yarı finalinde Panathinaikos ile karşılaşacak. Maç 23 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, EuroLeague'de sezonun son maçlarını seyircilerle buluşturuyor. Fenerbahçe Beko'nun da yer aldığı Final Four'da yarı final karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma günü Tivibu ekranlarından yayınlanıyor. Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos karşısında çıkacağı mücadele 18.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı izlenebiliyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği EuroLeague Final Four heyecanını ekranlara taşıyor. Yarı finale yükselen Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile eşleşirken Olimpiakos ise Monaco ile karşı karşıya gelecek. 23 Mayıs Cuma günü tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin ardından 25 Mayıs Pazar günü final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak. Fenerbahçe Beko, Abu Dhabi'de Panathinaikos karşısına saat 18.00'da çıkacak. Maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko kupa için sahada

Sezonun en formda takımlarından olan ve normal sezonu ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz Fenebahçe Beko, play-off aşamasında oynadığı iyi oyunla gözleri üzerine çekmişti. Sezonun sürpriz takımı Paris Basketbol'u rahat geçen Fenerbahçe Beko, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti. Koç Jasikevicius'un önderliğinde kupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Beko, yarı final eşleşmesinde Panathinaikos ile 23 Mayıs Cuma günü saat 18.00'da parkeye çıkacak. İlk defa Avrupa dışında, Abu Dhabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four'un diğer ayağında ise Olimpiakos ile Monaco 21.00'da karşı karşıya gelecek. Final ve üçüncülük mücadelesi ise 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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