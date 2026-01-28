Haberler

Tire 2021 FK Musa Yüksel'le vedalaştı

Tire 2021 FK Musa Yüksel'le vedalaştı
Tire 2021 FK, forvet oyuncusu Musa Yüksel ile yollarını ayırdı. Kulüp, Yüksel'e katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK takımı forveti Musa Yüksel'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Tire Futbol Kulübü olarak Musa Yüksel'e emekleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon Tire 2021 FK'da Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 152 dakika süre aldı, gol sevinci yaşayamadı.

