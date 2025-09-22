Tire 2021'den Üst Üste Galibiyetler

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk hafta evinde Kütahyaspor'a 4-2 mağlup olan Tire 2021, daha sonra oynadığı 2 maçta Balıkesirspor'u (D) 2-1, son olarak Alanya 1221 FSK'yı 2-0 yenerek çıkışa geçti. Bu periyotta 6 puan toplayan İzmir temsilcisi 6'ncı basamakta yer buldu. Sarı-kırmızılı ekip bu hafta deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'u yenerek 3'te 3 yapmaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor