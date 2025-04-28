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Timberwolves ve Celtics Play-off'ta Üstünlük Sağladı

Timberwolves ve Celtics Play-off'ta Üstünlük Sağladı
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NBA play-off'larında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı 116-113 yenerek seride 3-1 üstünlük elde etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics de Orlando Magic'i 107-98 mağlup ederek aynı şekilde seride öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı 116-113 yenerek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

NBA play-off'ları ilk turunda 4 maç yapıldı. Batı Konferansı'nı 6. sırada bitiren Timberwolves, serinin 4. maçında konferans 3'üncüsü Lakers'ı ağırladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 25 sayı, 7 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Luka Doncic'in 38 sayı attığı Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Rui Hachimura 23 sayı, 5 ribaunt üretti.

Tatum, Celtics'i taşıdı

Doğu Konferansı ikincisi olarak play-off'lara kalan Boston Celtics, serinin 4. maçında konferans 7'ncisi Orlando Magic'i 107-98 yendi.

Seride 3-1 üstünlük yakalayan son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum 37 sayı, 14 ribaunt ve Jaylen Brown 21 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Magic'te ise Paolo Banchero 31 sayı, 7 ribaunt ve Franz Wagner 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 93-94 (1-3)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-113 (3-1)

Orlando Magic-Boston Celtics: 98-107 (1-3)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 103-129 (1-3)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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