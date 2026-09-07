Haberler

TİGEM 15 Elit Arap Tayını Satışa Çıkarıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 22 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları Genel Müdürlükten, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden, işletme ve hipodrom müdürlüklerinden temin edebilecek.

Kaynak: AA
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra açıldı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini kutlama faciaya dönüştü! 10 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Dini kutlama felakete dönüştü
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

454 yıllık sırrın tek nedeni rüya! Asırlardır anlatılan Hızır Aleyhisselam rivayeti

454 yıllık sırrın tek nedeni rüya! Bir de Hızır A.S rivayeti var
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Öksürük şikayetiyle gitti, sonuç doktorları bile şaşkına çevirdi
İran, Umman ile Hürmüz'de yeni koridor için anlaştı

İran Hürmüz için anlaştı! Ancak ABD ile değil, bambaşka bir ülkeyle
Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 2 kuzen hayatını kaybetti

2 kuzenin acı sonu! Feci şekilde can verdiler
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü

Kaptan kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: O ses bizi döndürdü