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THY Euroleague'de 28. haftanın MVP'si Shane Larkin oldu

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A. Efes'in Bayern Münih'i mağlup ettiği maçta 28 sayı atan Shane Larkin, haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

THY Euroleague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) A. Efes'in 31 yaşındaki basketbolcusu Shane Larkin oldu.

THY Euroleague'de 28. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A. Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 109-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada iyi performans sergileyen Shane Larkin'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Larkin, mücadelede 28 sayı, 4 asist ve 3 ribaund oynayarak 33 verimlilik puanı aldı.

17. kez haftanın MVP'si seçilen 31 yaşındaki basketbolcu, Euroleague tarihine geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayern Münih Shane Larkin Efes Basketbol Spor Güncel Haberler

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