THY Euroleague 4. Haftası'nın MVP'si Theo Maledon Seçildi

THY Euroleague'de 4. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ASVEL'in Fransız basketbolcusu Theo Maledon oldu.

THY Euroleague'de 4. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ASVEL'in evinde Baskonia'yı 76-69'luk skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Fransız oyuncu Theo Maledon'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Maledon müsabakada 25 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

23 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi. - İSTANBUL