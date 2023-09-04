THY, Avrupa Voleybol Şampiyonası şampiyonu Filenin Sultanları'na tatil hediye etti

Türk Hava Yolları, Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'na bir haftalık tatil hediye etti. Oyuncu, antrenör ve bir kişiye 344 destinasyondan birinde tatil imkanı sunulacak.

TÜRK Hava Yolları Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Filenin Sultanlarına bir haftalık tatil hediye etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanlarına Türk Hava Yolları'ndan davet

Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanlarına 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.