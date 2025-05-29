THY Avrupa Ligi'nde Takım Sayısı 20'ye Çıkıyor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonundan itibaren 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi. Ticari Varlıklar Kurulu, ligdeki takım sayısının artırılmasını onayladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonundan itibaren 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, Ticari Varlıklar Kurulunun, yeni sezondan itibaren ligdeki takım sayısının 18'den 20'ye çıkarılma önerisini onayladığı bildirildi.
Açıklamada önerinin nihai onay için genel kurula sunulacağı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor