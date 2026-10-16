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THSF, FAI'de aktif üyelik kazanarak Türkiye'yi Genel Kurulda temsil edecek

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Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) bünyesinde aktif üyelik statüsü kazandı. THSF, FAI Genel Kurulunda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde ederken THK'nın Associate Member statüsünde kalmasına yönelik teklif de kabul edildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) bünyesinde aktif üyelik statüsü kazandı.

THSF'den yapılan açıklamaya göre federasyon, Türkiye'nin hava sporları alanındaki sportif temsilini FAI nezdinde yürütme ve FAI Genel Kurulunda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

THSF ile FAI yönetimi arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, Türk Hava Kurumunun (THK) FAI üyeliğinde 100 yılını tamamlayıp? tarihi üyelik statüsüne geçişine kadar "Associate Member" statüsünde üyeliğini sürdürmesine yönelik teklif de kabul edildi.

Kaynak: AA
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