Thorsten Fink: "Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, KF Shkendija galibiyeti sonrası takımının tarih yazma hedefini sürdürdüğünü belirtti. Maç sonrasında yaptığı açıklamalarda, takımının performansından memnun olduğunu ifade eden Fink, taraftarlara galibiyet armağan etmenin önemine de vurgu yaptı.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 1-0 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Fink maç sonunda açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Thorsten Fink, "Hoca olarak Samsunspor'un başında ilk maçıma çıktım. Bugünkü galibiyet bu anlamda çok önemliydi. Hem takım hem şehir hem de taraftarımız için bu galibiyetten ötürü çok mutluyum. Bize destek olmak için buraya gelen taraftarlara galibiyet armağan etmek de çok önemliydi. Henüz her şey bitmiş değil. Şu anda hiçbir şey elde etmedik. Bu yüzden oyun tarzımızı kendi evimizde de göstermek zorundayız. Taraftarımız önünde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya da devam etmek istiyoruz. Oyunun genelinde kontrol bizdeydi. Tehlikeli ataklar yakaladık, topa sahip olan da bizdik. Üçüncü bölgede çok etkiliydik. Takımım, verdiğim direktifleri gerçekleştirdi" dedi.

Oyuncu değişikliklerinin geç yapıldığına dair gelen soruyu da cevaplayan Fink, "Oyuncu değişiklikleri maça bağlı gelişen bir olay. Oynanan maçta nasıl hissediyorum, oyuncularım nasıl hissediyor bu önemli. Elbette değişiklikler olacak. Forvette değişiklik gerekiyorsa bugün olduğu gibi olacak. Ndiaye penaltıyı kaçırdı. Belki özgüven ile alakalıydı. Zaten Mouandilmadji de antrenmanlarda iyi bir performans gösteriyor. Ndiaye'nin yerine geçebileceğini hissettiğim için öyle bir değişiklik yaptım. Son dakikalara kadar orta sahada bir değişiklik gerçekleştirmedim çünkü hem defans hem de orta sahada iyi bir performans sergiledik. Zeki Yavru ve Joe Mendes de iyi performans gösterdi. Takımın geri kalanında iyi oyuncular olduğundan değişlik yapmadım. Bu oyundan oyuna farklılık gösterebilir" diye konuştu. - SAMSUN

