Thomas Reis'ten hakemlere tepki: Yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?

Thomas Reis'ten hakemlere tepki: Yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?
Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçı sonrasında hakemlere tepki göstererek, "Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi. Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulunarak hakemlere tepki gösterdi.

"SKANDAL BİR KARAR''

Hakeme ve yayıncı kuruluşa dair eleştirilerde bulunan Thomas Reis, "İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi." dedi.

"VAR'DAKİLER YEMEK Mİ YİYORDUNUZ, MOLADA MIYDINIZ?''

Sözlerine devam eden Reis, "Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
