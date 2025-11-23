Thomas Reis: Odak Noktam Samsunspor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg ile adının anılmasına ilişkin çıkan haberlerle ilgilenmediğini ve tek odak noktasının Samsunspor olduğunu söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

"Bir takım kazanmayı hak ettiyse hak eden biz olurduk"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçirmiş olduğu ameliyattan dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Reis, "Zor bir karşılaşmaydı. İki takım da sert mücadele etti. İyi bir performans gösterdik. Mili takım arası sonrası böyle maçlar oynamak kolay değil. İlk 35 dakika iyi performans gösterdik ama sonra çok basit top kayıpları yaptık. Bu hatlarla Beşiktaş'ı güçlendirdik. İkinci yarıda ne yazık ki bir penaltı pozisyonu oldu. Penaltı olup olmadığını görmedim. Ama sonra maçtan kopmadık, iyi bir performans gösterdik. Bir takım kazanmayı hak ettiyse hak eden biz olurduk. 1 puan için mutlu olduğumuzu söylemem gerekiyor. Taraftarımıza da teşekkür ederim, puanı onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Diğer takımların bütçeleri ve bizim bütçemiz arasında ciddi fark var"

Süper Lig'de şampiyonluktan bahsetmek için zamana ihtiyaçları olduğunun altını çizen Alman teknik adam, "Diğer takımların bütçeleri ve bizim bütçemiz arasında ciddi fark var. Başkanımız her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hem bütçenin hem oyuncuların kapasitesinin farkındayım. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. En iyi takıma sahip değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi bir oyun ve mantalite de göstermeye çalışıyoruz. Bunu devam ettirirsek birçok maç kazanırız. Avrupa'da da iyi bir pozisyondayız. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla güzel işler yapamaya çalışıyoruz. Sakat oyuncularımız var. Her 3 günde bir maç oynamamız gereken periyoda giriyoruz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Bu maçı kazanırsak grup aşamasında iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir kulübün parçası olduğum için mutluyum. Umarım sakatlarımız da sakatlıklarını atlatır ve takıma döner, ben de daha fazla opsiyona sahip olurum" şeklinde konuştu.

"Deplasman performansından memnunum"

Thomas Reis, takımın deplasmanda oynanan karşılaşmalarda gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Takımımız gayet iyi hissediyor böyle karşılaşmalarda. Evimizde oynadığımız karşılaşmalarda da iyi bir performans gösteriyoruz. Bu atmosferler iyi oluyor. Trabzonspor karşılaşması Karadeniz derbisi olarak motive ediyor. 3 büyükler de ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmalarda gösterdiğimiz performanstan memnunum" diye konuştu.

"Odak noktam tamamen Samsunspor"

Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile adının anıldığının hatırlatılması üzerine Reis, "Spekülasyonlarla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Bahsettiğiniz takımın genç takımında 3 yıllık kariyerim oldu. Bu spekülasyonların benim hakkımda çıkması benim hatam değil. Benim odak noktam takımım. Oynamamız gereken çok fazla maç var. Ben hoca olarak ilk defa Avrupa'da görev alıyorum. Benim için iyi bir tecrübe. Onlar istediklerini yapabilirler. Onların teknik direktörleri benim yardımcı antrenörümdü. Burada sözleşmem var sezon sonuna kadar. Daha fazla kalmak adına başkanımızla toplantımız olacak. Taraftarımıza da desteği için teşekkür ediyorum. Odak noktam tamamen Samsunspor ve oynayacağımız karşılaşmalar" cevabını verdi. - İSTANBUL