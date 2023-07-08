THK Yamaç Paraşütü Okulu Öğretmeni Selin Ayvalı, Motorlu Yamaç Paraşütü ile Uçtu

TÜRK Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Okulu'nda 7 yıl eğitim aldıktan sonra okulda 1 yıldır öğretmen pilot olarak görev yapan Selin Ayvalı (28), Adana'dan Mersin'e motorlu yamaç paraşütü (paramotor) ile uçtu. Adana'dan Mersin'e paramotor ile uçtu. Ayvalı, 5 litre benzinle 70 kilometrelik mesafeyi 2,5 saatte uçtu. Ayvalı, uçuşunu ve Mersin'de sahile inişini de videoya kaydetti.Adana'dan Mersin'e uçuş gerçekleştirdim. İki şehir arası motorlu yamaç paraşütüyle gerçekleştirilen seyahatte görülen manzara paha biçilmez. İnanılmaz bir deneyim, hayatımda göremeyeceğim manzaralara şahit oldum. Adana'dan Mersin'e 70 kilometrelik bir uçuş. Yaklaşık 2,5 saatte vardım. Yol boyunca caretta carettaların bulunduğu insanların girmesinin yasak olduğu bölgeden geçtim. Havadan görüntüleyerek görerek geçiş yaptım. Motorlu yamaç paraşütü ile istenilen kadar alçalıp istenilen kadar irtifalara çıkılabiliyor. Dolayısıyla insanlara el sallayacak kadar alçaktan geçtiğimiz de oluyor. İnanılmaz görüntülere şahitlik ettim. Adana ve Mersin arası manzara inanılmazdı" dedi.< Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ Mersin Adana Spor Haberler