THK Yamaç Paraşütü Okulu Öğretmeni Selin Ayvalı, Motorlu Yamaç Paraşütü ile Uçtu
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Türk Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Okulu'nda öğretmen pilot olarak görev yapan Selin Ayvalı, Adana'dan Mersin'e motorlu yamaç paraşütü ile uçtu. Ayvalı, 5 litre benzinle 70 kilometrelik mesafeyi 2,5 saatte uçarak hayalini gerçekleştirdi.
TÜRK Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Okulu'nda 7 yıl eğitim aldıktan sonra okulda 1 yıldır öğretmen pilot olarak görev yapan Selin Ayvalı (28), Adana'dan Mersin'e motorlu yamaç paraşütü (paramotor) ile uçtu.
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