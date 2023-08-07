TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası Başladı
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Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası'nda başladı. 20 kulüpten 75 oyuncunun katıldığı şampiyonada müsabakalar başladı ve 4 gün sürecek.
Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası'nda başladı. Bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan şampiyonada 20 kulüpten 75 oyuncu sahaya çıktı.
Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonada Taurus Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Counrty Bodrum Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Carya Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Bodrum Regnum Golf Kulübü, Zeynep Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nden 75 oyuncu sahaya çıktı.Oynanan müsabakaların ilk raundunun sonunda erkekler gross kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden Leon Kerem Açıkalın 69 (-3) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 70 (-2) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mehmet Kazan 74 (+2) gross skorla üçüncü, kadınlar gross kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden İris Mehri Muslu 71 (-1) gross skorla birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp 72 (par) gross skorla ikinci olurken, Kemer Golf Kulübü'nden Lara Sorguç ile İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci 73'er (+1) gross skorla üçüncü sırayı paylaştı.Erkekler A kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Ufuk Topal, Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Bıkmaz ile Mehmet Kazan 72'şer net skorla ilk sırayı paylaştı. Kadınlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Lara Sorguç 67 net skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci 68 net skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Alya Su Çiğdem 71 net skorla üçüncü basamakta bulunuyor. Erkekler B kategorisinde Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam 64 net skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Tuna Şahin 67 net skorla ikinci, Moda Golf Kulübü'nden Kerem Karşı 68 net skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Regnum Golf Counrty Bodrum Kulübü'nden Ayşen Erdoğan 70 net skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Ada Zorbozan 71 net skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Merve Üçerler 72 net skorla ilk raundu üçüncü sırada tamamladı. Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Şampiyon, TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.