TFF, Türk futbolunda dengeleri değiştirecek yabancı kararını aldı mı? Büyükekşi son sözü söyledi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yabancı kuralının henüz netleşmediğini belirtirken, "Cuma günü, Kulüpler Birliği ile son bir toplantı yapacağız. Hazırladığımız bir takım taslaklar var. Lütfen bizim ağzımızdan veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.

'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' için bugün Mersin'e gidecek olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlamlı karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Ekşi, yabancı kuralıyla ilgili cuma günü bir görüşme gerçekleştirileceğini ifade etti.

"HENÜZ NETLEŞMİŞ BİR DURUM YOK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili, "Cuma günü, Kulüpler Birliği ile son bir toplantı yapacağız. Hazırladığımız bir takım taslaklar var. Lütfen bizim ağzımızdan veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok. Amacımız Türk futbolunun ileriye gitmesi. Bizim amacımız her yıl altyapıdan A takıma en az 2 oyuncunun çıkması. İnşallah hep beraber bir yol bulup bu işe çözüm bulacağız" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

Türk futbolunun son yıllarda ileriye gitmediğini anlatan Büyükekşi, "Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yurt dışında Belçika ve Hollanda'da yaptığımız ziyaretlerde mutlaka takımlar altyapıya önem veriyor. Double Pass ile de beraber çalışan takımların hedefi aynı. Bizim de hem kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmak hem de bu yetenekleri bulup keşfetmek için kulüplerimiz altyapı olarak güçlensin istedik. Bütün kulüplerimiz de bu konuya önem veriyorlar. İnşallah Double Pass eğitimleri bitene kadar buradaki tesisler de bitmiş olacak. Konu sadece eğitim değil, denetim de çok önemli. Biz de akademi yatırımları için gerek futbolcu transferlerinde gerekse naklen yayınlara bir takım paylar ayırıp altyapıya destek verilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.