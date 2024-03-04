Üye Girişi
Haberler

TFF, Rizespor'u son kez uyardı: Ya zemininizi düzeltin ya da stadınızı kapatırım

Geniş Video İzle
Güncelleme:

TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını kulüp yetkililerine bildirdi. Rizespor'a 18.03.2024 tarihine kadar süre tanındı.

TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını kulüp yetkililerine bildirdi.

2 HAFTA SÜRE VERDİLER

TFF'den yapılan açıklamada, "Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Ahmet Yazıcı:

Olmaz abi para gider olurmu öyle şey

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title