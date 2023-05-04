TFF'nin Ali Palabıyık'a düdük astırması sonrası Bandırmaspor harekete geçti: Maçı tekrar edin

TFF, Altınordu-Bandırmaspor maçındaki yönetimi sonrası hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Bandırmaspor, Altınordu karşılaşmasının tekrar edilmesi için TFF'ye talepte bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu-Beyçimento Bandırma spor arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmayı yöneten hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıkladı. Bandırma spor bu karar üzerine harekete geçti.

"TAKIMLARIN KADERİ İLE OYNANMIŞTIR"

Maçın tekrar edilmesini talep eden Bandırma spor'dan yapılan açıklamada, "30 Nisan Pazar günü oynadığımız ve maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından verilen ve spor kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan skandal penaltı kararı karşısında Türkiye Futbol Federasyonu maçın hakemine sezon sonuna kadar görev verilmemesi kararı verdi. Bu karar Bandırmaspor Kulübü'nün tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı. Ligin bitimine 3 hafta gibi kısa bir süre kala 3 aydır maç verilmeyen bir hakemin verdiği hatalı karar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'de play-off potasına girecek ve küme düşecek takımların kaderi ile oynanmıştır.

"MAÇIN TEKRAR EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Türkiye'nin köklü kulüpleri ve büyük camialarının kaderini etkileyen bu karar Türk futbol tarihinde vicdanları yaralamıştır. Bandırmaspor Kulübü olarak bu hatanın düzeltilmesi, sezon sonunda milyonların vicdanın rahatlaması için maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemi Ali Palabıyık'ın derhal Türk futbolundan uzaklaştırılarak emekli edilmesini istiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.