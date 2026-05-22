Maçlara pankartla çıkılması uygulamasına son
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlamak ve kulüplerden gelen talepler doğrultusunda maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verdi.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat