Maçlara pankartla çıkılması uygulamasına son

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."