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TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ye sevk etti

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TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ye sevk etti; aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da var. Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak da sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle kurula gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Göztepe çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.

Ayrıca, Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle kurula sevk edildi.

Kaynak: AA
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