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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Disiplin Kurulu'na Sevk Etti

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Disiplin Kurulu'na Sevk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. İhlaller arasında çirkin tezahürat, futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar ve talimatlara aykırı hareketler bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çeşitli nedenlerden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Galatasaray ve Fenerbahçe, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

Galatasaray ve Fenerbahçe, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Galatasaray Kulübü İdarecisi Can Natan, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Galatasaray Kulübü Antrenörü Yılmaz Yüksel, 'talimatlara aykırı hareketi ve 'sportmenliğe aykırı hareketi'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Caner Erkin, 'hakareti'

Göztepe, 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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