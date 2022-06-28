TFF'den dengeleri değiştirecek kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten ayrılabilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda çok kritik bir değişikliğe imza attı. Salim Manav'ın haberine göre, yapılan değişiklikte en önemli maddelerden biri oynatılmayan futbolculara fesih hakkı verilmesi oldu.

"FUTBOLCUNUN FESİH HAKKI"

TFF internet sitesinde yayınlanan statünün "Futbolcunun Fesih Hakkı" başlıklı 28. Madde'nin 5. fıkrası şöyle: "23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların % 10'undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir."

4 MAÇTA OYNATILMAK ZORUNDA

Süper Lig'de 19 takım bulunuyor. Yani bir takım 36 hafta rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda da en az 1 maç yapmak zorunda kalacak kulüplerin minimum yapacağı maç sayısı 37 olacak. Bu kurala göre, kulüpler kadroda bulunan 23 yaş üstü bir futbolcuya en az 4 maçta şans vermezse, futbolcu kontratını feshetme şansına sahip olacak.

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