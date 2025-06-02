TFF'den 4 Süper Lig Kulübüne PFDK Sevki

TFF'den 4 Süper Lig Kulübüne PFDK Sevki
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Antalyaspor, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kulüplerin çeşitli ihlalleri nedeniyle disiplin süreci başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği'nce 02.06.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler şöyle:

Antalyaspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketi'

Galatasaray, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi'

Samsunspor, 'saha olayları'

Beşiktaş, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

Antalyaspor Kulübü görevlileri Adnan Doğanay, Murat Akkaya, Seher Karakaş, Ömer Acar ve Ubeydullah Bayar, 'talimatlara aykırı hareketi'

Kayserispor Antrenörü Fevzi Layiç ve Muhammed Türkmen'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle;

Kasımpaşa Kulübü Antrenörü Anıl Demirci, Kasımpaşa-Göztepe müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Nesine 2. Lig Play-Off finalinde karşılaşan Van Spor FK ile Batman Petrol Spor kulüpleri 'saha olayları' nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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