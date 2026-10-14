TFF, Beşiktaş ve Galatasaray dahil Süper Lig'den 8 kulübü PFDK'ye sevk etti

TFF, Beşiktaş ve Galatasaray dahil Süper Lig'den 8 kulübü PFDK'ye sevk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk etti. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu kulüplerin yanı sıra Trabzonsporlu Melih Kabasakal ile Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi de disipline gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ile Eyüpsporlu oyuncu Ahmed Abdullahi de kural dışı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Kaynak: AA
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