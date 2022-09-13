TFF Başkanı yabancı sınırına açıklık getirdi: Yabancı kuralı 8+3 şeklinde devam edecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı sınırı hakkında konuştu. Katıldığı bir program da soruları yanıtlayan Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kulandı.

Futbol da son zamanların tartışılan konuların başında yabancı kuralının nasıl devam edeceği meselesi yer alıyor. Takımların bu sene çok fazla yabancı oyuncu getirmesi sonrasında ''yabancı sınırı kalkacak mı?'' sorularını beraberinde getrmişti.Konuya son noktayı TFF Başkanı Büyükekşi koydu.

''BU SEZON 8+3 OLACAK''

Habertürk'de soruları yanıtlayan Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

YABANCI SINIRI NEYİ KAPSIYOR?

Kurala göre, Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı kuralı bulundurabiliyor, sahada ise takımlar en az üç yerli oyuncu oynatmak zorunda.