TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü" verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, medya spor zirvesinde Türk futbolunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday olduğunu ve delegelerin güvenini boşa çıkarmamak için görevine dört elle sarıldığını belirtti.

ÖDÜL ALDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi programında Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.