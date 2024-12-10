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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü" verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futboluna üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirildi. Hacıosmanoğlu, düzenlenen törende ödülünü aldı ve futbolun adaletli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, medya spor zirvesinde Türk futbolunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday olduğunu ve delegelerin güvenini boşa çıkarmamak için görevine dört elle sarıldığını belirtti.

ÖDÜL ALDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi programında Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

4-5 ayda ne üstün hizmeti çok merak ettim .

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz:

Çok güldüm

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Haber YorumlarıHalil Durmaz:

Türk futbolu için ne yapmış acaba çok komik

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