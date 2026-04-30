TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Gilani ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 76. FIFA Olağan Kongresi için gittiği Kanada'da Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Syed Mohsen Gilani ile görüştü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kongrenin düzenleneceği Vancouver şehrinde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Görüşmede iki federasyon arasında gerçekleştirilebilecek olası işbirliklerinin ele alınması için en kısa sürede İstanbul'da yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Buluşmanın sonunda Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Gilani, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na geleneksel bir şal hediye etti.

Kaynak: AA / Süha Gür
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

