TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz'un ayrılık sebebini ilk kez anlattı! Alman hocayı tek bir hareketi bitirmiş

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın yeni hocası Vincenzo Montella'nın imza töreninde Stefan Kuntz ile yolların neden ayrıldığına açıklık getirdi. Alman hocanın futbolcuları kamuoyunun önüne attığını belirten Büyükekşi, "Bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı. Ailenin parçaları yönetim, teknik heyet ve futbolculardır. Bir takımın başarılı olması, aile olması gerektir. Aslında en önemli iki ekip futbolcular ve teknik heyet. O yüzden böyle bir ayrılık planladık." dedi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. İtalyan hoca için yapılan imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile yolların neden ayrıldığını açıkladı. Büyükekşi, Alman hocanın Japonya maçı sonrası futbolcuları kamuoyunun önüne atmasının yanlış olduğunu belirtti.

"SÖZLERİ ÇOK ŞANSSIZDI"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Kuntz ile yapılan sözleşme, bizim yönetimimiz tarafından yapılmamıştı. Biz de istikrar olması adına Kuntz ile devam ettik. Özellikle Faroe Adaları maçı sonrası büyük bir tepki vardı hatırlarsanız. Ermenistan maçı berabere bittiğinde ben yine aynı şekilde hocamızla devam edeceğimiz yönünde söyledim. Orada Kuntz suçlu dendi, ben hayır, öyle bir şey yok, herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesi yine aynı şeyi söyledim. Bu maç, bir hazırlık maçı, hocamız yeni ve oynatmadığı oyuncuları oynatacak, sonuçtan bağımsız hocayla devam edeceğiz dedik. Maçtan sonra hocamızın futbolcuları kamuoyu önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri, bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı." dedi.

"TÜRK HOCALARIN YETERSİZLİĞİ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Büyükekşi ayrıca, "Biz şunu gördük, hocamızın yaptığı açıklama futbolcular ve teknik heyet arasında sıkıntı yaratacağını gördük. Önümüzde 3 tane kritik maç var. Bir takımın başarılı olması, aile olması gerektir. Ailenin parçaları yönetim, teknik heyet ve futbolculardır. Aslında en önemli iki ekip futbolcular ve teknik heyet. O yüzden böyle bir ayrılık planladık. Aslında öncesinde biz sahip çıktık ve devam ettik. Bu kararı alırken Türk hocaların yetersizliği diye bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.