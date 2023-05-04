TFF, A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'nın geçeceği iddialarını yalanladı

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve getirileceği öne sürülmüştü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

"KUNTZ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Mehmet Büyükekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Basında A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un görevine son verildiği ve yerine Abdullah Avcı'nın getirildiği iddia edilmişti. Çıkan haberlere göre, Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör ve Özerk Tufan olacağı öne sürülmüştü.