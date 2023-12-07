TFF 3. Ligde Hafta Sonu Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 14. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 14. haftasında 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'da Sapanca Atatürk Stadında oynanacak olan Sapanca Gençlikspor - 3Gen Holding Elazığspor maçını İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Esad Sadık Demirtaş yönetecek. Demirtaş'ın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Uğur Aydoğdu ile Mustafa Cem Büyük yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Sivas bölgesinden Bekir Doğan olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 14. haftasında evinde oynayacağı Güneş Holding Çankaya SK maçını İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Batuhan Bayar yönetecek. Bayar'ın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden İsmail Semih İleri ile Tekirdağ bölgesinden Oğuzhan Anıl yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine İstanbul bölgesinden Deniz Dilşen görevlendirildi. 10 Aralık Pazar günü saat 13.00'da başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak. - ELAZIĞ