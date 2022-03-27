TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2 - Haberler

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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Elazığspor, sahasında F. Erbaaspor'la 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Elazığspor, sahasında F. Erbaaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Şahin Berker xx, Ünal Doğru xx, Yakup Bulut xx

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Mesut Saray xx ( Emre Yıldız dk. 60 x), Feyzullah Şahin Güneş xx, Zeki Korkmaz xx, Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xxx (Cafer dk. 86 ?), Emre Akgün xxx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Yusuf Ensar dk. 86 ?), Recep Yurdakul (Hasan dk. 23 xx)

F. Erbaaspor: Suphi Dağ xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Halil İbrahim Pekşen x (Yusuf dk. 59 xx), Mümin Uyar xx (Alihan dk. 65 x), Hakkı Tosun xx, Furkan Boz xx, Tolga Mert Aslan xx, Emirhan Çavuş xx (Mustafa dk. 86 ?), Yahya Kemal Baki xx (Bayduhan dk. 86 xx), Arif İşçi xx, Rıfat Can Aslan x (Durmuş Can dk. 59 x)

Goller: Emre (dk. 13), Ömer Faruk (dk. 54) (Elazığspor), Yusuf (dk. 70), Bayduhan (dk. 90+3) (F. Erbaaspor)

Sarı Kartlar: Hasan, Ömer Faruk, Emre Yıldız, Zeki (Elazığspor), Emirhan, İsmail (F. Erbaaspor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Hakan Canbazoğlu, Emre Yıldız, Elazığspor, Spor, Haberler

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