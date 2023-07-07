TFF 2023-2024 Sezonu Topunu Tanıttı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonunda kullanılacak topu tanıttı. TFF ile Puma arasındaki iş birliğin ardından 2023-2024 futbol sezonunun resmi topu Puma Orbita modeli oldu. Yeni sezonda Süper Lig dışında; 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların da resmi futbol topu oldu. Yeni sezonda kullanılacak topun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. 'FIFA Quality Pro' statüsünü taşıyan topun son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor.