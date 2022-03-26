TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Müsabakada Zonguldak Kömürspor, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Stad: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Sedat Etik xx, Kadir Akıllı xx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Selim x (Eyüp dk. 61 x), Hakan xx, Ali x ( Muhammed Ali dk 55 x), Emre x (Oğuzhan dk. 67 x), Sefa x (Hüseyin dk. 67 x), Rıdvan x (Tezcan dk. 55 x), Ercüment xx, Aykut x, Embiya x, Fatih xx

Amed Sportif: Bekir xx, Hüseyin xx, Anıl xx, Cenk x, Oğuz x (Metin dk. 82), Kerem xx, Muhlis xx, Kutay xx, Mansur x (Fatih dk. 71 x), Bünyamin x (İsmail dk. 82 x), Okan x (Mustafa dk. 79 x)

Goller: Selim (dk. 43 k.k.), Okan (dk. 51), Muhlis (dk. 62) (Amed Sportif Faaliyetler), Muhammed Ali (dk. 80) (Zonguldak Kömürspor)

Kırmızı kart: Aykut Emre (dk. 83) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Hakan Çevik, Embiya (Zonguldak Kömürspor), Hüseyin, Cenk (Amed Sportif Faaliyetler) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Muhammed Ali, Zonguldak, Eyüp, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title