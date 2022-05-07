TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Isparta 32 Spor: 3 - Haberler

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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Isparta 32 Spor: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Isparta 32 Spor: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. haftada Zonguldak Kömürspor kendi sahasında, Isparta 32 Spor'a 3-0 mağlup oldu.

ZONGULDAK (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. haftada Zonguldak Kömürspor kendi sahasında, Isparta 32 Spor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Zafer Gayretli xx, Volkan Kaan Topal xx

Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Hakan xx, Alper x (Selim dk. 53 x), Emre xx, Sefa x, Ercüment xx, Aykut Emre xx, Hüseyin x (Rıdvan dk. 62 x), Ertuğrul x (Muhammed Ali dk. 66 x), Eyüp x (Embiya dk. 53 x), Fatih xx

Isparta 32 Spor: Alp xx, Kadir x, Ertuğrul xx, Enes xx, Bahadır x, Ozan xx, Sabrican x (Mustafa Acar dk. 84 x), Mustafa xx, Cemal x (Gökhan dk. 53 x), Altar x (Atalay dk. 84 x), Burak x (Hakan dk. 66 x),

Goller: Cemal (dk. 39), Altar (dk. 48), Gökhan (dk. 85) (Isparta 32 Spor)

Sarı Kartlar: Sefa, Hakan, Fatih, Ertuğrul, Selim (Zonguldak Kömürspor), Enes, Sabrican, Altar, Gökhan (Isparta 32 Spor) - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kemal Köksal, Zonguldak, Isparta, Spor, Haberler

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