TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Diyarbekir Spor A.Ş.: 1 Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde Diyarbekir Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde Diyarbekir Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. Stat: Atatürk Hakemler: Metehan Alpat xx, Adem Şahan xx, Necmi Demir xx Silahtaroğlu Vanspor FK: Haydar Yılmaz x, Alihan Kubalas x, Uğur Adem Gezer x, Miraç Acer x, Erkul Küçük xx, Ömer Faruk Gümüş xxx (Yusuf Şengüler dk. 86 ?), Sedat Komi x (Umut Sözen dk. 69 x), Sabit Hakan Yılmaz x (Hasan Bilal dk. 82 ?), Yaser Hacımustafaoğlu x (Batuhan Karadeniz dk. 88 ?), Uğur Can xx (Furkan İnce dk. 69 x), Barış Sağır x Diyarbekir Spor A.Ş.: Kurtuluş Yurt xx, Muhammed Ali Kurt xx, Nuri Melih Mursal xx, Şerif Doğan xx, İsa Baltacı xx (Doğan Karakuş dk. 82 xx), Cihan Aydın x (Baran Işık dk. 46 xx), Yasin Elmas xx, Serhat Enes Çalışan xx (Ozan Karabacak dk. 72 x), Muhammed Sarıkaya xx (Fatih Çiplak dk. 90 ?), Berkay Ceylan xx, Onat Kutay Kurt x (İlker Sayan dk. 46 xx) Goller: Ömer Faruk Gümüş (dk. 47) (Silahtaroğlu Vanspor FK), Doğan Karakuş (dk. 86) (Diyarbekir Spor A.Ş.) Sarı kart: Ozan Karabacak (dk. 90+1) (Diyarbekir Spor A.Ş.) - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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