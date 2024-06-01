TFF 2. Lig Play-Off Finali Hakemi Belli Oldu

1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında Sivas'ta oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakasının hakemleri belli oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL