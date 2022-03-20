TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 2 Afjet Afyonspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Ergene Velimeşespor uzatma anlarında 1-0 geriye düştüğü maçın yine uzatma anlarında 2 dakikada 2 gol birden kaydederek Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Zaman zaman kar yağışı altında son derece ağır bir zeminde oynanan müsabakada karşılıklı ataklar da takımlar gol yollarında başarılı olamadı. Mücadele 3. dakika uzarken, Afjet Afyonspor Fatih Aktay'ın kaydettiği gole, 90+3. dakikada Fatih Dilek, 90+4. dakikada ise Metehan Genç'in golleri ile karşılık veren Ergene Velimeşepor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ergene Velimeşespor puanını 27'ye yükseltti.

Ergene Velimeşespor gelecek hafta deplasmanda Diyarbekirspor takımı ile karşı karşıya gelecek. Afjet Afyonspor ise Sakaryaspor ile karşılaşacak. - TEKİRDAĞ