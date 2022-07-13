TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'in teknik direktörü Bülent Akan oldu TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Serik Belediyespor'da görev alan 47 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi. Lacivert-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu İsmail Geçim, yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuduk. Transfer komitemizle birlikte Bülent Akan isminde karar kıldık. Hocamız bu ligi tanıyan başarılı bir teknik adam. Yeni hocamızla birlikte hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. AA / Emre Doğan - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Sarıyer Spor Haberler

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