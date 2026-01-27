Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci, Beyaz Grup'ta ise 23'üncü hafta maçları başladı. Kırmızı Grup'ta KCT 1461 Trabzon FK ile Güzide Gebzespor 1-1 berabere kaldı, Beyaz Grup'ta ise Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile Seza Çimento Elazığspor 0-0 berabere tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci, Beyaz Grup'ta ise 23'üncü hafta birer maçla başladı.

Ligde iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

KCT 1461 Trabzon FK-Güzide Gebzespor: 1-1

Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Seza Çimento Elazığspor: 0-0

