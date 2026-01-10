Futbol: TFF 2. Lig
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 18. hafta ve 20. hafta maçları bugün gerçekleştirildi. Kırmızı Grup'ta 4, Beyaz Grup'ta ise 2 karşılaşma oynandı.
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta 4, Beyaz Grup'ta ise 20. hafta 2 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol: 2-0
Fethiyespor-Ankara Demirspor: 0-1
Güzide Gebzespor-Somaspor: 0-1
Isbaş Isparta 32-Adanaspor: 7-0
Beyaz Grup:
İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor: 2-2
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor