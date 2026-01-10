Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 18. hafta ve 20. hafta maçları bugün gerçekleştirildi. Kırmızı Grup'ta 4, Beyaz Grup'ta ise 2 karşılaşma oynandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol: 2-0

Fethiyespor-Ankara Demirspor: 0-1

Güzide Gebzespor-Somaspor: 0-1

Isbaş Isparta 32-Adanaspor: 7-0

Beyaz Grup:

İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor: 2-2

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
