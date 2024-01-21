Belediye Derincespor ve Düzcespor 0-0 berabere kaldı
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Safa Yılmaz, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Şeker, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Erdi Can Şehit dk. 83), Murat Arda Ayhan, Hüseyin Karabey (Kerem Altıntaş dk. 90+2), Eren Bayraktar (Berat Ali Genç (dk. 70), Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan (Melik Derin dk. 83), Alperen Pak
Düzcespor: Gökhan Siverek, Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, Kaan Yüksel, Uğur Arslan Kuru, Şaban Özel, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan (İsmail Zehir dk. 90+3), Furkan Demir (İlke Tankul dk. 83), Zahit Fındık (Hamit Kulya dk. 82), Alişan Durmuş (Mehmet Bektaş dk. 90+3)
Kırmızı kart: Kaan Yüksel (dk.58) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Alperen Pak (Belediye Derincespor), Serdarcan Eralp (Düzcespor) - KOCAELİ