TFF 10 Süper Lig Kulübünü PFDK'ya Sevk Etti
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kulüpler arasında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle çeşitli disiplin ihlalleri bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Adana Demirspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Trabzonspor; çirkin ve kötü tezahüratı
Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor; saha olayları
Galatasaray ve Göztepe: merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Adana Demirspor; talimatlara aykırı hareketi
Başakşehir Kulübü İdarecileri Mesut Altan ve Murat Yaman; talimatlara aykırı hareketi
Kasımpaşa Kulübü İdarecisi Serkan Reçber; hakaretleri ve sportmenliğe aykırı hareketi
Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Ayhan Kaya; talimatlara aykırı hareketi
Bodrum Futbol Kulübü kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu; sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL