TFF, 10 Süper Lig Kulübünü Disiplin Kuruluna Sevk Etti
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi 10 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk nedenleri arasında çirkin tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da olduğu 10 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketleri
Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları
Bodrum FK, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
Konyaspor ve Göztepe, saha olayları
Samsunspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, çirkin ve kötü tezahüratı
Kasımpaşa, talimatlara aykırı hareketi
Ayrıca Galatasaray, Bodrum FK ve Antalyaspor kulüpleri, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle;
Kasımpaşa futbolcusu Josip Brekalo'nun, Antalyaspor maçında kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş Kulübü idarecisi Muharrem Kaan Şakul'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi. - İSTANBUL