Tepkilerin şiddetini hissetti! Jorge Jesus maç sonrası özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe, galibiyet golünü 89. dakikada buldu. Jorge Jesus'tan maç sonu çarpıcı açıklamalar geldi. Ümraniyespor'un stadını eleştiren Jesus, maçtan sonra özür diledi.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

Futbolcuların son dakikaya kadar inandığını söyleyen Jesus, "En önemlisi 3 puan almaktı. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var. Sonuna kadar kazanmaya inanıyorlar. Attığınız golün dakikasının önemi yok, son düdüğe kadar inanıyoruz. Bu yüzden golleri bulabiliyoruz" diye konuştu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Ümraniyespor'un stadıyla ilgili yaptığı eleştirinin yanlış anlaşıldığını belirten Jesus, "Ben Ümraniyespor'un stadyumu hakkında öyle demek istemedim. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında daha büyük stadyumda oynadılar, iyi bir atmosfer vardı. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" açıklamasında bulundu.

JESUS NE DEMİŞTİ?

Jorge Jesus, Türkiye Kupası'ndaki Rize maçından sonra, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı" demişti.