Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Jayden Oosterwolde'den gündeme damga vuran bir paylaşım geldi. Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini düzenleyerek Mauro Icardi'nin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada gündem olan bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
- Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'yi hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
- Galatasaraylı taraftarlar Oosterwolde'nin paylaşımına sosyal medyada tepki gösterdi ve paylaşımın silinmesini istedi.
- Fenerbahçeli taraftarlar Oosterwolde'nin paylaşımını beğeni ve yorumlarla destekledi.
OOSTERWOLDE'DEN OLAY PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin mücadeledeki ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini yeniden düzenledi. Hollandalı oyuncu yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'yi hedef aldı.
TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇIĞ GİBİ
Bu paylaşım sonrası Galatasaraylı taraftarlar küplere bindi. Hollandalı oyuncuya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncudan bu paylaşımı silmesini istedi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumla destek verdi.