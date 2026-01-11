Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'den gündeme damga vuran bir paylaşım geldi.

OOSTERWOLDE'DEN OLAY PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin mücadeledeki ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini yeniden düzenledi. Hollandalı oyuncu yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'yi hedef aldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Bu paylaşım sonrası Galatasaraylı taraftarlar küplere bindi. Hollandalı oyuncuya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncudan bu paylaşımı silmesini istedi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumla destek verdi.