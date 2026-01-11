Haberler

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Jayden Oosterwolde'den gündeme damga vuran bir paylaşım geldi. Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini düzenleyerek Mauro Icardi'nin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada gündem olan bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

  • Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'yi hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
  • Galatasaraylı taraftarlar Oosterwolde'nin paylaşımına sosyal medyada tepki gösterdi ve paylaşımın silinmesini istedi.
  • Fenerbahçeli taraftarlar Oosterwolde'nin paylaşımını beğeni ve yorumlarla destekledi.

Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'den gündeme damga vuran bir paylaşım geldi.

OOSTERWOLDE'DEN OLAY PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin mücadeledeki ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini yeniden düzenledi. Hollandalı oyuncu yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'yi hedef aldı.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Bu paylaşım sonrası Galatasaraylı taraftarlar küplere bindi. Hollandalı oyuncuya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncudan bu paylaşımı silmesini istedi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumla destek verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

ABD'nin kaçırıp hapse tıktığı Maduro'dan günler sonra ilk mesaj
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı