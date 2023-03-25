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Tepki çekti! Depremzedeler için düzenlenen maçta rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a ikaz

Spor Haberleri

Tepki çekti! Depremzedeler için düzenlenen maçta rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a ikaz

Depremzedeler için düzenlenen Zenit maçında rakibin ensesine yapışan Mert Hakan Yandaş, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'tan uyarı aldı.

Fenerbahçe, elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada evinde ağırladığı Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Gençlerin performansının büyük memnuniyet yarattığı mücadele sonrasında ise artık gözler milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

MMERT HAKAN'A UYARI

Maçta ilk golü atan Mert Hakan Yandaş'ın rakip futbolcu Bakaev'in ensesine yapışması Jorge Jesus'u kızdırdı. Fanatik'teki habere göre; Portekizli hoca, karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardı.

Tepki çekti! Dostluk maçında rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a uyarı

KULÜBEDEN 3 SARI KART

Bu sezon pek çok maçta yedek bekleyen Mert Hakan Yandaş, kulübede yaptığı itirazlar nedeniyle 3 sarı kart görmüştü.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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