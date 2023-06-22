Tepki bile vermemişti! Minik Galatasaraylı, Arda Güler'in golüne bakın neden sevinmemiş

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemelerinde Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılşamada Arda Güler'in şahane gölüne sevinmeyen minik Galatasaray taraftarı konuştu. 7 yaşındaki küçük, "Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler'i de çok seviyorum.O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım"dedi.

Türkiye-Galler maçında Arda Güler'in attığı gol sonrası kale arkasında maçı izleyen ve gole sevinmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Galatasaray formalı çocuk şaşkınlığı nedeniyle sevinmediğini ve sevincini içine attığını söyledi.

"ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Gole neden sevinmediğini belirten küçük taraftar, ''Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler'i de çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu. O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler ile de görüşmek ve tanışmak istiyorum'' dedi.

GÜNDEM OLMUŞTU

Genç yıldız Arda Güler'in efsane golünden sonra kale arkasında Galatasaray forması ile maçı izleyen ve gole sevinmeyen minik taraftarın o anları sosyal medyada gündem olmuştu.